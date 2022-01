Le migliori promozioni arrivano come al solito direttamente da Unieuro, in questi giorni gli utenti si ritrovano a fronteggiare una soluzione che prevede la possibilità di ricevere smartphone a prezzi incredibilmente più bassi del normale.

Le limitazioni, come al solito del resto, sono praticamente inesistenti, poiché il consumatore potrà accedere agli ottimi sconti, sia recandosi personalmente in negozio, che affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. Inoltre, per coloro che sceglieranno questa seconda opzione, è prevista la possibilità di godere di una spedizione gratuita direttamente presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui supereranno i 49 euro di spesa totale (ovvero valore finale dell’ordine).

Unieuro: tutte le offerte più interessanti di oggi

Sconti incredibili sono a piena disposizione degli utenti da Unieuro, grazie alla solita campagna promozionale intitolata Fuoritutto. Al suo interno si possono scovare occasioni da non perdere legate alle più disparate categorie merceologiche, nonché fasce di prezzo di appartenenza. Osservando da vicino il mondo degli smartphone, ad ogni modo, troviamo possibile mettere le mani su un buonissimo Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile finalmente a poco meno di 1000 euro. Puntando invece su un terminale più recente e meno costoso, ma comunque un top di gamma, ecco spuntare il galaxy S21 Fe, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro.

Sono anche disponibili tanti altri modelli più economici, ed ugualmente interessanti, quali possono essere Realme Narzo, Vivo Y33s, Realme GT Master Edition, Galaxy A52, Xiaomi 11 Lite o similari. Le singole offerte possono essere sfogliate sul sito ufficiale, premendo questo link.