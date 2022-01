Le truffe in Italia sono ormai all’ordine del giorno. Un gran numero di cittadini è vittima di tentativi fraudolenti da parte di persone che tentano di rubare denaro o l’identità digitale con l’obiettivo di effettuare bonifici o sdoganare il conto postale o bancario della vittima.

Tra le aziende più prese di mira dai truffatori con il phishing ci sono Unicredit, Fineco, Bnl e la lista continua. Questo particolare tipo di truffa attuata su Internet si basa attraverso l’inganno degli utenti, e anche Poste Italiane e’ caduta nel tranello. I servizi di posta sono infatti tra i preferiti dagli italiani e quindi più utenti significa, per i truffatori, trarre in inganno più persone possibili.

Ecco la nuova truffa Postepay

È in circolazione un nuovo SMS PosteInfo che minaccia di intrappolare nuove vittime. Ovviamente Poste Italiane, non ha nulla a che vedere con questa truffa. Il nuovo SMS PosteInfo contiene contenuti completamente nuovi che avvisano i clienti di un’anomalia sul proprio account. L’SMS contiene anche un link dove cliccare per risolvere l’anomalia.

Non devi assolutamente cliccare sul link che si trova all’interno dell’SMS in quanto si tratta di un vero e proprio tentativo di phishing. Il collegamento ipertestuale, infatti, aprirà una pagina falsa creata da truffatori che assomiglia a quella di Poste Italiane ma che, in realtà, non lo è. La truffa si verifica quando il cliente ignaro compila i dati in questa pagina poiché si tratta di pagine create per rubare dati personali e svuotare account.

Una volta che vengono in possesso dei nomi utente e delle password dei clienti, gli hacker potrebbero eseguire operazioni non autorizzate. Tra i più frequenti ci sono i bonifici o, nei casi peggiori, vedrai il tuo conto corrente svuotato. Il consiglio, quindi, è di ignorare questo tipo di SMS e di non cliccare su nessun collegamento ipertestuale.