Aggiungete un link nelle storie di Instagram Inserite il link della pagina dove volete indirizzare i vostri amici Personalizzate l’adesivo, in modo che non si veda l’Url originale. Per ottenere un migliore risultato vi consigliamo di scrivere ONLYFANS.Nome.Cognome Siete pronti per creare la vostra storia!

In un video pubblicato quest’oggi, il capo di Instagram Adam Mosseri afferma che gli abbonamenti rappresentano uno dei modi migliori per influencer e creator di avere un reddito prevedibile. Come riportato da The Verge, alcuni tra loro hanno già monetizzato funzionalità di Instagram come “Amici più stretti”, addebitando ai membri della comminuty una tariffa al di fuori del social per l’accesso alle storie. Instagram e Facebook non sono comunque le uniche aziende a lanciare modelli di abbonamento, pensati per concorrere con altri social come TikTok; nel 2021, Twitter ha introdotto il “Super Follow”, mentre alcuni creator si basano su altre piattaforme, come Patreon o Substack, per vendere agli utenti il proprio operato.