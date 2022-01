Negli ultimi giorni di Gennaio, inoltre, gli abbonati di Iliad potranno beneficiare ancora della Giga 120. Questa promozione conferma il suo prezzo pari a 9,99 euro ogni mese con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS e con 120 Giga per navigare in internet.

Iliad per questa stagione invernale punta tanto sulla telefonia mobile quanto sulla telefonia fissa. L’arrivo delle prime offerte per la Fibra ottica in tal senso rappresenta una novità davvero interessante per tutti gli utenti del provider francese.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La presenza della Giga 120 prevede anche una novità aggiuntiva con la garanzia di tre servizi a costo zero per tutti gli abbonati.

I clienti di Iliad avranno in primo luogo la possibilità di effettuare telefonate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati del gestore francese, in tal senso, potranno comunicare liberamente con amici e parenti in giro per il mondo senza alcun genere di costo extra rispetto al prezzo della ricaricabile. La lista delle nazioni prevede ben sessanta Stati compatibili in tutti i continenti.

Ulteriore sorpresa per tutti i clienti che scelgono Iliad è la garanzia della segreteria telefonica. Anche in questo caso, Iliad differenzia la sua strategia da quella di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi memorizzati in segreteria sarà ancora una volta a costo zero per tutti i clienti.

A garantire il vantaggio della tariffa Giga 120 è poi il servizio 5G. La connessione di rete con le linee di ultima generazione non comporterà alcun genere di extra per tutti i clienti.