Hyperverse: come entrare a far parte della nuova frontiera del guadagno

Come si suol dire, volente o nolente, il futuro è ormai nelle mani della tecnologia. Ma non una tecnologia che coinvolge esclusivamente smartphone e computer, è qualcosa di molto più grande, e prende il nome di Hyperverse. Di cosa si tratta? Tecnicamente parlando, altro non è che un metaverso virtuale che comprende milioni di pianeti all’interno dei quali i giocatori (detti viaggiatori) si connettono tra loro. Il fine è di scambiare culture e stili di vita diversi, realizzare oggetti tokenizzati, dar vita ad attività ed esplorare l’universo. In parole più semplici, è il metodo di guadagno più interessante del 2022 e degli anni a venire.

Hyperverse: come funziona

Tutti parlano di Hyperverse, ma pochi sanno realmente in che modo si entra a far parte di questo mondo virtuale. Bene, vi spieghiamo tutto noi. Innanzitutto, questo “lavoro del futuro” può essere visto come un portafoglio in cui depositare USDt, i quali vengono convertiti in HU. Da dove iniziare? Per prima cosa si può scegliere se acquistare Membership da:

300 HU

500 HU

1.000 HU

Una volta acquistate, il loro valore risulterà triplicato, pertanto si avranno rispettivamente:

900 HU

1.500 HU

3.000 HU

Per giunta, ogni giorno riceveremo lo 0.5% del valore delle Membership acquistate, dunque se abbiamo comprato quella da 300, riceveremo quotidianamente una ricompensa di 1.50 HU. Per accumulare il minimo per il re-buy (riacquisto) dovremo aspettare di raggiungere 50 HU e quindi 34 giorni.

Ecco come iscriversi. Importante: in HyperVerse si può entrare solo su invito.