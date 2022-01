Respawn Entertainment sta sviluppando tre nuovi videogiochi “Star Wars” per Electronic Arts e Lucasfilm Games, secondo quanto annunciato delle società martedì. Lo sviluppatore dietro il popolare franchise di videogiochi “Apex Legends” e il gioco “Star Wars” del 2019 “Star Wars Jedi: Fallen Order” sta guidando lo sviluppo e la produzione di questi tre nuovi giochi, che includono un nuovo episodio di “Star Wars“.

Vince Zampella, Group GM e Founder di Respawn, sta supervisionando questa nuova fase del rapporto di EA con Lucasfilm.

Il direttore di gioco Stig Asmussen è a capo del nuovo gioco “Star Wars Jedi“, mentre il nuovissimo gioco sparatutto in prima persona “Star Wars” di Respawn è guidato da Peter Hirschmann, direttore di gioco di Respawn i cui crediti includono “Star Wars: La forza scatenata.” Il gioco di strategia è stato sviluppato attraverso una collaborazione di produzione con il nuovo studio Bit Reactor, guidato dal veterano dell’industria dei giochi Greg Foerstch. Respawn produrrà il nuovo gioco di strategia “Star Wars” mentre Bit Reactor guiderà lo sviluppo del titolo.

Lucasfilm da molta fiducia a Respawn

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con gli sviluppatori di Respawn“, ha affermato Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games. “Hanno dimostrato un’ottima capacita’ nel raccontare storie epiche come quelle di ‘Star Wars e non vediamo l’ora di portare esperienze ancora più straordinarie”.

“Basando sui precedenti successi della nostra relazione EA, questa nuova collaborazione mette in evidenza la fiducia e il rispetto reciproco condivisi tra i team di livello mondiale di EA, Respawn e Lucasfilm Games”, ha affermato Sean Shoptaw, SVP, Walt Disney Games.

“Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di ‘Star Wars’ è un sogno diventato realtà per me, poiché questa è una storia che ho sempre voluto raccontare”, ha affermato Peter Hirschmann, game director di Respawn. In precedenza, Peter ha lavorato come vicepresidente dello sviluppo presso LucasArts ed è stato produttore esecutivo dei giochi originali di “Star Wars Battlefront“.

“Star Wars Jedi: Fallen Order” è stato rilasciato nel 2019 con una risposta positiva da parte della critica e dei fan, quindi la notizia del coinvolgimento di Respawn in tre giochi aggiuntivi di “Star Wars” è senza dubbio una gradita notizia. I lavori sono già in corso su tutte e tre le nuove ip.