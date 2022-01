Expert ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, con il lancio di una nuova serie di offerte molto speciali, dai prezzi sempre più bassi e convenienti, tutti pensati per invogliare i consumatori a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti.

Il volantino convince pienamente con tantissime riduzioni molto speciali, gli utenti sono felici di avere l’occasione di acquistare smartphone, tablet, notebook, elettrodomestici e televisori, tutti a prezzi veramente bassissimi. Gli acquisti possono tranquillamente essere completati sia in negozio che online sull’e-commerce ufficiale, il quale però richiede il pagamento delle spese di spedizione, da aggiungere nel momento in cui si dovesse richiedere la consegna a domicilio.

Expert: occasioni ed offerte dai prezzi incredibili

Risparmiare con Expert pare essere alla portata di tutti gli utenti, grazie alla presenza di un nuovo incredibile volantino, pronto a ridurre di molto i prezzi di vendita, di smartphone più o meno recenti. Appena sbarcato sul mercato, il Samsung Galaxy S21 FE viene già proposto a soli 699 euro, una cifra di tutto rispetto, se pensate che comunque parliamo di un terminale dalle prestazioni davvero elevate.

Per una spesa non superiore ai 429 euro, ecco arrivare enormi possibilità di scelta, tra Galaxy A52s, ma anche Huawei Nova 9 o Motorola Moto E40, solamente per citarne alcuni, con elementi di spicco come Galaxy S20 FE. Chiaramente le incredibili occasioni non terminano qui, se volete continuare a scoprire i prezzi bassi, dovete collegarvi al sito ufficiale.