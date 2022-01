Il volantino proposto in questi giorni da Carrefour raccoglie alcune delle migliori occasioni da non perdere assolutamente di vista, i prezzi sono bassi e convenienti, garantendo difatti ai consumatori la possibilità di godere di ottime riduzioni sugli smartphone più in voga del periodo.

La campagna promozionale rispecchia esattamente le aspettative delle precedenti, ovvero gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei singoli negozi sul territorio nazionale, senza differenze o limitazioni particolari. Stando a quanto comunicato, le scorte non dovrebbero essere in nessun modo limitate, promettendo difatti la possibilità di accedervi anche in prossimità della data di scadenza.

Carrefour: che sorpresa, grandi prezzi per tutti

Attenzione ai nuovi sconti di casa carrefour, le offerte raggiungono prodotti estremamente interessanti, con prezzi alla portata della maggior parte di noi. Osservando da vicino il volantino, notiamo la presenza di occasioni da non perdere di vista, come un ottimo Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita nel periodo a 339 euro. Sia chiaro, parliamo di un prodotto appartenente alla fascia medio-bassa, e con il quale godere di discrete prestazioni generali, fermo restando uno dei migliori del segmento in questione.

Volendo invece ridurre ancora di più la spesa finale, le occasioni si dipanano verso numerosi destinazioni, come Oppo A54, Xiaomi Redmi 9T, Motorola Moto G50 o similari. Tutti i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia della durata di 24 mesi, la quale, come detto, copre i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali. Per le informazioni del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale.