Dopo il ritorno graduale dell’assistenza di WhatsApp in-app per assistere gli utenti nei piccoli problemi quotidiani di utilizzo, in queste ore scopriamo che il client beta per iOS riceve un nuovo aggiornamento in cui si iniziano a notare i primi sviluppi relativi a una funzionalità molto attesa: il trasferimento della cronologia delle chat di WhatsApp da Android a iOS.

Presto sarà possibile importare le chat di WhatsApp da Android verso iOS

Infatti, all’interno della build 22.2.74 scopriamo che la compagnia in forze a Meta (la holding che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp) sta lavorando a una funzionalità in parte simile a quella già ora disponibile e che prevede la possibilità di trasferire le chat da iOS verso smartphone Samsung.

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine soprastante, scopriamo che l’applicazione su iOS chiederà conferma per far partire il processo di importazione della cronologia delle chat. Sfortunatamente non sono disponibili ulteriori informazioni circa il funzionamento della feature, evidentemente per via dei lavori ancora in fase iniziale, ma è facile immaginare che si tratti di una funzionalità molto richiesta per chi ha intenzione di cambiare sistema operativo e migrare verso uno smartphone di Apple.

È probabile che la funzione sarà disponibile solo sui dispositivi WhatsApp tutt’ora supportati, ovvero:

Android 4.1 o versioni successive

iPhone con iOS 10 o versioni successive

Per giunta il team di sviluppo sta lavorando per implementare la gestione della verifica in due passaggi anche dalla versione Web e Desktop di WhatsApp. Come vedete dallo screenshot in galleria, con la nuova opzione sarà possibile disabilitare la verifica, cambiare il suo PIN o l’indirizzo email associato anche da WhatsApp Web o Desktop.