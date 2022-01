Sono ora tre le diverse opzioni per l’offerta in questione realizzata in Vodafone: Infinito Gold Special Edition, Infinito Black Special Edition e Infinito Black Plus Special Edition. Cio’ che cambia e’ la quantita’ di minuti, SMS e Giga “illimitati” 5G inseriti nelle offerte.

Le tre promo hanno il minimo comune denominatore: per tutte bisogna pagare il primo mese di anticipo, e per tutte c’è un costo di attivazione di un euro. Inoltre, l’addebito è solitamente sul credito residuo. Passando ad Infinito, invece, continuerai ad utilizzare lo stesso metodo di pagamento, senza cambiarlo.

Un’operazione che annulla di fatto, senza renderla più disponibile, le promo Infinito Special Edition, quelle offerte lo scorso ottobre, con prezzi mensili personalizzati di dieci, undici, dodici, tredici e quattordici euro.

Ecco le tre promo spiegate nel dettaglio

Vodafone Infinito Gold Special Edition è una promo ad hoc per lo streaming di film, la condivisione di foto e le chiamate in HD, ma anche per mantenere i contatti con l’estero. Nell’UE in particolare. Offre i canonici minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, ma soprattutto quei benedetti giga illimitati di traffico dati anche in 5G, con una velocità massima di 10 Mbps. Inoltre, ci sono anche 200 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea.

Con Vodafone Infinito Black Special Edition invece abbiamo diversi cambiamenti: i minuti di chiamata salgono a 500. La differenza fondamentale, oltre che nei minuti delle chiamate internazionali, da sempre intesa come Unione Europea, sta nelle combinazioni possibili: i prezzi di Vodafone Infinito Black Special Edition a partire da un minimo di 20 euro al mese fino ad un massimo di 39 euro al mese, sono venti le possibili combinazioni di prezzo, con costi mensili che vanno da 20 a 39 euro al mese. Cinque combinazioni in più rispetto alla Vodafone Infinito Gold Special Edition.

Ultimo ma non meno importante, Vodafone Infinito Black Plus Special Edition. Qui le possibilità si riducono drasticamente a sei, invece sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, GB illimitati alla massima velocità disponibile fino a 4G, tecnologia 4.5G e 5G, a differenza delle altre due promo. Per questa opzione si spendono dai 25 ai 30 euro al mese.