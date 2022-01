Vodafone non si pone limiti nel campo della telefonia mobile ed accetta a viso aperto la sfida di Iliad nel campo delle ricaricabili low cost. Il gestore inglese vuole essere alternativo al provider francese, anche grazie ad una ricaricabile molto vantaggiosa per costi e soglie di consumo come la Special 70 Giga.

Vodafone, nel 2022 ritorna a listino la tariffa con 70 Giga

Il pacchetto garantito da Vodafone a tutti i suoi clienti con la promozione Special 70 Giga resta uno dei migliori sul mercato. I clienti che scelgono questa ricaricabile possono ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione internet con la tecnologia 4G.

Tutti gli abbonati che decidono di attivare la tariffa Special 70 Giga saranno chiamati ad un pagamento mensile pari a soli 7,99 euro. In aggiunta a questo costo ricorrente, tutti coloro che vogliono attivare una linea con Vodafone dovranno aggiungere solo ed esclusivamente una quota una tantum di 10 euro per l’acquisto della SIM.

Un ulteriore vantaggio attende tutti i clienti di Vodafone. Il gestore inglese infatti assicura anche prezzi bloccati almeno durante il primo semestre ai nuovi clienti. In pratica, il provider si impegna a non applicare rimodulazioni sui prezzi almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

Gli utenti che sono interessati a questa proposta potranno verificare la disponibilità presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Al fine di procedere con la sottoscrizione della tariffa resta determinante l’operazione di portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad.