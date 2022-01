Unieuro riserva a tutti gli utenti piacevoli sorprese che possono spingere all’acquisto di prodotti dai prezzi incredibilmente bassi e convenienti, in questo modo il risparmio è assicurato, grazie anche ad una qualità decisamente superiore alle più rosee aspettative.

Il volantino riserva piacevolissime sorprese, prima di tutto per la sua ampia disponibilità sul territorio, dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere completati indistintamente in Italia, nei vari negozi sparsi, alla stessa stregua del sito ufficiale. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: occasioni ed offerte con prezzi mai visti prima

Con l’ultima campagna promozionale di Unieuro, gli utenti possono dormire davvero sonni tranquilli, grazie al Fuoritutto, infatti, ecco arrivare importanti riduzioni di prezzo su alcuni dei prodotti più in voga del periodo. Il modello maggiormente interessante è senza dubbio il Galaxy S21 Ultra 5G, viene proposto a 999 euro, ed è ancora considerato dai più come il migliore della serie. Volendo ridurre la spesa finale di circa 300 euro, consigliamo il galaxy S21 FE, disponibile a 699 euro.

In alternativa, ecco arrivare altri prodotti a meno di 300 euro, una selezione che coinvolge Galaxy A52, Realme GT Master Edition, Xiaomi 11 Lite, Oppo A94, Realme Narzo, Vivo Y33s o similari. Per ogni altro dettaglio o informazione in merito al volantino Unieuro, non dimenticatevi di aprire subito le pagine che potete trovare per comodità direttamente sul sito ufficiale.