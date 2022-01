Con l’avvicinarsi della data di rilascio di Steam Deck, Valve e un certo numero di sviluppatori di giochi stanno lavorando per risolvere i problemi di compatibilità causati dal sistema operativo basato su Linux del device, che utilizza il software Proton per eseguire titoli Steam che non supportano Linux in modo nativo. Una preoccupazione è stata che il software anti-cheat sarà difficile da convertire, ma Valve afferma di aver risolto un problema importante: la rinomata soluzione Easy Anti-Cheat di Epic dovrebbe ora funzionare su Steam Deck senza alcuno sforzo per gli sviluppatori.

All’inizio di questo mese, Fatshark, lo sviluppatore di Warhammer: Vermintide 2, ha risposto a un thread di discussione su Steam sul supporto di Easy Anti-Cheat Steam Deck, affermando che sarebbe stato difficile perché il software è diviso in due versioni: una versione supportata che utilizza Epic Servizi online (un insieme gratuito di servizi multiplayer multipiattaforma che Epic offre agli sviluppatori di giochi) e una versione non supportata che non lo fa.

Steam Deck: tutti in attesa per la nuova console

Vermintide 2 utilizza una versione precedente del software anti-cheat e il creatore ha dichiarato che sarebbe necessario creare una versione distinta del gioco Steam Deck per farlo funzionare. Lo sviluppatore di Dead By Daylight ha suggerito che fosse nella stessa situazione. Gli Epic Online Services non sono più necessari per supportare Easy Anti-Cheat su Steam Deck, secondo un recente aggiornamento di Valve.

‘Negli ultimi mesi, il nostro team ha lavorato con Epic al supporto di Easy Anti-Cheat + Proton e siamo felici di annunciare che l’aggiunta del supporto per Steam Deck ai tuoi giochi EAC esistenti è ora un processo semplice che non richiede l’aggiornamento binari di gioco, versioni SDK o integrazione di EOS’, ha scritto Valve.

Epic ha acquistato Easy Anti-Cheat nel 2018 e ha rilasciato una licenza gratuita l’anno successivo. Apex Legends, Fortnite e Rust sono tra i titoli che utilizzano il programma. Un altro programma anti-cheat, BattlEye, funziona anche su Steam Deck, che dovrebbe aiutare giochi come Ark: Survival Evolved e Rainbow Six Siege a ottenere i badge Deck Verified se lo desiderano.