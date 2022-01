Sky rilancia la sua offerta commerciale anche in queste prime settimane del 2022. La pay tv anche quest’anno dove fare a meno dell’asset più importante nel campo dei diritti tv legati al calcio. Sky infatti non potrà assicurare ai suoi clienti la visione della Serie A in esclusiva, disponibile invece su DAZN.

Per ottemperare a questa rilevante mancanza, la politica commerciale è concentrata su una inedita politica low cost.

Sky, le grandi offerte smart per il 2022

Da qualche settimana a questa parte, Sky ha completamente ribaltato i suoi listini ed ha lanciato una serie di inedite offerte per tutti i pacchetti che compongono la tv a pagamento. I costi non sono mai stati così convenienti.

Un vantaggio molto importante è garantito ai clienti con il ticket Calcio. Per questi utenti il prezzo mensile sarà pari a 5 euro ogni trenta giorni. Solo ed esclusivamente i clienti che hanno un abbonamento già attivo con il servizio Extra, ci sarà la possibilità di accedere ai contenuti del ticket Calcio a costo zero.

La seconda interessante novità in termini di costi è quella legata al ticket Sport. Il pacchetto che prevede la visione di tutte le partite della Champions League insieme ad altre esclusive come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA, ha ora un costo mensile pari a 16,90 euro.

I nuovi listini smart di Sky interessano anche il pacchetto Cinema, con un nuovo prezzo fissato a 10,90 euro ogni trenta giorni, ed il pacchetto l’intrattenimento con serie tv e show esclusivi al semplice costo di 14,90 euro ogni mese. Nell’offerta è incluso anche il decoder Sky Q a costo zero.