Il colosso sud coreano Samsung, in seguito al lancio della nuova promozione grazie alla quale i consumatori possono usufruire della supervalutazione del proprio smartphone usato per l’acquisto di un nuovo device, ha reso compatibili con l’iniziativa altri modelli di cellulari oltre al Galaxy S21 FE 5G.

Nello specifico, la promo denominata “Samsung Cambia con Galaxy acquistando uno Smartphone Premium” è dedicata ai consumatori maggiorenni residenti in Unione Europea che acquistano alcuni specifici smartphone Galaxy, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: acquistabili nuovi smartphone Galaxy alla promo che supervaluta l’usato

L’iniziativa è quindi valida per coloro che acquistano 4 gennaio al 31 marzo 2022, i seguenti modelli Samsung: Galaxy S21 FE, Galaxy S21 5G, da 128 o 256 GB di memoria, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Flip3 5G sia da 128 GB che da 256 GB. In seguito alla compera del device, bisogna registrare l’acquisto, entro il 21 aprile 2022, sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa, richiedendo la valutazione dell’usato attraverso la compilazione di un modulo online, con i dati personali, la prova d’acquisto e le informazioni sul vecchio dispositivo con contestuale sottoscrizione del modulo di cessione dell’usato.

Le coordinate del conto bancario su cui si desidera ricevere l’eventuale importo della valutazione deve essere intestato al cliente a cui si riferiscono i dati anagrafici, deve essere relativo all’Unione Europea e restare attivo fino al 18 ottobre 2022. In caso di acquisto con abbonamento telefonico, bisogna inviare anche il modulo di sottoscrizione dell’abbonamento con data di sottoscrizione entro il periodo della promozione.

Una volta convalidata la documentazione inviata, il cliente riceverà un’email di validazione, che specifica i successivi step per la richiesta della valutazione del proprio usato e che contiene un link per prenotare il ritiro dell’usato. Dopo aver fatto ciò, bisognerà stampare la lettera di vettura e preparare il collo, imballato secondo le istruzione riportate all’interno del regolamento ufficiale, per la consegna al corriere.

Il cliente partecipante dovrà ripristinare le condizioni di fabbrica e procedere alla cancellazione dei dati contenuti all’interno del proprio smartphone usato. Gli smartphone idonei alla valutazione dell’usato sono davvero tanti, tra questi troviamo molti modelli di Samsung, di Apple, Huawei e Xiaomi.