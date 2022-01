Non mancano le grandi occasioni di risparmio per i clienti di Postepay nel corso di queste settimane. A differenza di altri istituti di credito, Poste Italiane ha deciso di confermare un programma cashback, dopo la cancellazione del programma dei rimborsi previsto a livello statale.

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

L’occasione per i clienti di Postepay è molto ghiotta. Tutti i possessori della carta di credito ricaricabile potranno ricevere un piccolo riaccredito su ogni singolo acquisto. Nel dettaglio, Poste Italiane prevede un rimborso su ogni transazione dal valore di 1 euro. Per accedere al cashback, la spesa prevista dal cliente dovrà avere un valore uguale o superiore rispetto ai 10 euro. Su base giornaliera, ogni utenti potrà accumulare sino ad un massimo di 10 euro in rimborsi.

Le condizioni per la partecipazione al programma cashback di Postepay sono molto semplici. I clienti in primo luogo dovranno provvedere a scaricare l’app ufficiale della carta ricaricabile su Google Play Store di Android o su App Store di Apple. Al tempo stesso, nel momento del pagamento, i clienti dovranno provvedere a pagare con il codice QR presente nell’app.

Ai fini della ricezione del cashback, i clienti Postepay potranno ricevere rimborsi solo per gli acquisti effettuati presso i negozi partner di Poste Italiane sul territorio italiano.

Allo stato attuale, anche senza il programma di Stato, Poste Italiane ha confermato il suo servizio di cashback almeno sino la prossimo 31 Marzo. L’occasione è disponibile per coloro che hanno una Postepay Evolution con codice IBAN sia per coloro che hanno la carta standardi senza la presenza di un codice IBAN.