L’annuncio che Netflix prevede soltanto 2,5 milioni di nuovi abbonati nel primo trimestre di quest’anno, invece dei 4 milioni attesi dagli analisti, fa crollare il titolo: in apertura della giornata di contrattazioni del venerdì a Wall Street, Netflix perde oltre il 21%, trascinando in basso l’intero indice Nasdaq che perde lo 0,84%. Già all’annuncio dei conti, giovedì notte, il titolo aveva perso il 20,2%, a 405,50 dollari, nell’afterhours sul listino del Nasdaq, dove aveva chiuso la seduta ordinaria in calo dell’1,48% a 508,25 dollari in attesa dei risultati trimestrali.

La società di streaming ha inoltre mancato l’obiettivo, anche se di poco, di raggiungere 8,5 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre del 2021, fermandosi a 8,3 milioni, 200 mila in meno. Il crollo in Borsa peggiora il declino del titolo Netflix, in discesa da 2 mesi a New York, e riflette la frenata della società di film in streaming, dopo l’esplosione degli abbonamenti durante i lockdown del 2020 per la pandemia del Covid, alla luce della concorrenza sempre più agguerrita di rivali come Disney.