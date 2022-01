MediaWorld prova ad accorciare le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente interessante, piena zeppa di prezzi bassi e di occasioni assolutamente da non perdere.

I migliori smartphone sono in promozione solamente da MediaWorld, data la presenza infatti di sconti molto interessanti, applicati per gli acquisti effettuati sia in negozio che da coloro che decideranno di collegarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Da notare la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, un piccolo vincolo richiesto indipendentemente dalla cifra raggiunta.

MediaWorld: che belle occasioni e che prezzi da non perdere

Offerte da non perdere sono disponibili nel periodo da MediaWorld, in questi giorni gli utenti hanno la certezza di spendere poco, godendo di riduzioni importanti, anche per quanto riguarda la fascia alta della telefonia mobile. In particolare segnaliamo la possibilità di acquistare uno a scelta tra Galaxy S21, il più richiesto di tutto il 2021, ed oggi finalmente disponibile a 699 euro, come anche Apple iPhone 12, in vendita al prezzo finale di soli 780 euro, passando per Oppo Find X3 Pro, il cui prezzo è stato finalmente ridotto a 749 euro.

Molto buoni sono anche i prodotti in vendita a meno di 350 euro, tra questi spiccano Galaxy S20 FE, la precedente generazione del modello che emula il Galaxy S20 sostituendo il processore, affiancato da Oppo A94 e Xiaomi Mi 11T. Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi di aprire il seguente link.