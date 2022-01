Le tariffe di Iliad continuano ad essere le più convenienti nel campo della telefonia mobile anche in queste prime settimane del 2022. Il gestore francese vuole eccellere sempre nel campo delle ricaricabili low cost e per attirare sempre più clienti ha deciso di introdurre di nuovo nel suo listino una delle offerte caratteristiche del tempo recente.

Iliad, ritorna a listino l’offerta con 120 Giga

Tutti i clienti di Iliad che desiderano una nuova ricaricabile low cost possono optare per l’attivazione della Giga 120. Questa promozione, come già previsto nei mesi precedenti, garantisce a tutti i clienti un pacchetto con 120 Giga per la navigazione di rete con inclusa anche la tecnologia 5G, a costo zero. Per quanto concerne le telefonate e gli SMS, invece, gli abbonati potranno beneficiare di consumi pressoché illimitati.

Il vantaggio di questa promozione di Iliad sta tutto nei costi. Il prezzo per il rinnovo mensile della ricaricabile è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. I clienti saranno chiamati al pagamento di una quota una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda. Il provider francese si impegna a non aggiungere ulteriori rimodulazioni per la tariffa.

In linea con le precedenti occasioni low cost di Iliad, anche quest’offerta è garantita in via prioritaria a tutti coloro che effettuano la portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. A scegliere la promozione possono essere anche tutti gli abbonati che decidono di restare sempre in Iliad, ma con una diversa linea telefonica. Per procedere con l’attivazione, i clienti possono collegarsi sul sito ufficiale dell’operatore.