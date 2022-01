Esselunga non vuole finire di stupire, in questi giorni infatti l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale decisamente invitante, con prezzi alla portata della maggior parte degli utenti che sono alla ricerca di prodotti di alta qualità, senza spendere poi così tanto.

Il risparmio è dietro l’angolo per moltissimi, infatti coloro che vorranno risparmiare dovranno semplicemente decidere di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, ed il gioco è pressoché fatto. Come potete immaginare, le limitazioni sono davvero ridottissime, sia in termini di disponibilità, che di scorte effettivamente distribuite nei punti vendita fisici. I prezzi sono da considerarsi attivati su prodotti no brand, con alle spalle una garanzia di 2 anni che copra tutti i difetti di fabbrica.

Esselunga: grandi occasioni con prezzi mai visti prima

I prezzi da Esselunga hanno raggiunto livelli praticamente mai visti prima, gli smartphone sono in fortissima riduzione, raggiungendo cifre inaspettate per tutti. Per riuscire a supportare una soluzione di questo tipo, il focus non poteva essere rivolto verso la fascia alta del settore, di conseguenza i migliori modelli in promozione non superano i 400 euro di spesa.

Il consiglio è comunque di valutare l’acquisto di Xiaomi Mi 11 Lite, un terminale che viene proposto appunto a 319 euro, ma che permette comunque di godere di ottime prestazioni, di un comparto fotografico di tutto rispetto (data la presenza del sensore principale da 64 megapixel), nonché di un display AMOLED. L’alternativa più valida scende al di sotto dei 130 euro, ed è invece rappresentata dal Galaxy A03s. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di premete qui.