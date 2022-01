Gli Emirati Arabi Uniti hanno vietato il volo dei droni dopo che tre persone sono morte in un recente incidente causato da droni.

I ribelli Houthi dello Yemen, che stanno combattendo la coalizione militareei, hanno rivendicato un assalto alla struttura e a un importante aeroporto della capitale Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che gli Houthi hanno preso di mira il paese con droni carichi di bombe e missili balistici.

Le normative del governo negli Emirati Arabi Uniti limitano già il volo dei droni nelle aree residenziali e negli aeroporti vicini. Gli utenti in genere devono ottenere un certificato dalle autorità dell’aviazione civile. Il ministero dell’Interno non ha fatto riferimento direttamente all’attacco nell’imporre il divieto. Tuttavia, ha affermato che la decisione arriva dopo aver riscontrato un dilagante uso improprio dei permessi concessi a coloro che praticano tali attività.

Droni vietati negli Emirati Arabi Uniti, anche quelli usati a livello amatoriale

“Il MOI (Ministero dell’Interno) sta attualmente interrompendo tutte le operazioni di volo per proprietari, professionisti e appassionati di droni, inclusi i velivoli sportivi leggeri”, si legge in una nota. Eccezioni potrebbero essere concesse dalle autorità per le aziende che li utilizzano per semplici riprese, spiega il ministero.

Per molti consumatori i droni non sono nient’altro che un hobby. Tuttavia, questi dispositivi si sono dimostrati più volte potenzialmente dannosi, sopratutto se di grandi dimensioni, o come nel caso dell’incidente citato se pieni di bombe e missili di cui facilitano l’uso. Gli Emirati Arabi Uniti per questo hanno deciso che vietare i dispositivi di ogni forma e uso fosse la soluzione migliore. Tuttavia, come sempre, vietare l’uso di qualcosa potrebbe peggiorare la situazione.