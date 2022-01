Coop e Ipercoop non sanno più come fare per avvicinare gli utenti ai vari punti vendita sul territorio nazionale, in questi giorni ha presentato una campagna promozionale con alcune piccole chicche da cogliere subito al volo, per avere la certezza di spendere il meno possibile.

Il volantino cerca di seguire tutte le richieste e le necessità dei vari utenti, per l’occasione infatti l’azienda ha attivato gli sconti in ogni negozio in Italia, ma non direttamente sul sito ufficiale. I prodotti vengono distribuiti, se parliamo di telefonia mobile, nella loro variante no brand, con garanzia della durata massima di 24 mesi. Se interessati, segnaliamo la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse superare il solito valore limite di 199 euro.

Coop e Ipercoop: che prezzi nel volantino, il risparmio è super

Sconti folli da Coop e Ipercoop, innumerevoli prodotti sono stati fortemente ridotti nel prezzo finale di vendita, avendo così la certezza di poter mettere le mani sui migliori dispositivi attualmente in commercio, almeno per quanto ne concerne la fascia medio-bassa della telefonia mobile. Il modello da non perdere assolutamente di vista, è chiaramente il Samsung Galaxy A12, un ottimo terminale che promette discrete prestazioni generali, dietro il pagamento di una spesa complessiva di soli 149 euro.

Le alternative proposte dalla campagna sono decisamente più economiche, e vanno a toccare ZTE Blade A31, disponibile a 69 euro, come anche Xiaomi Redmi 9AT, il cui prezzo non va oltre i 99 euro. Maggiori dettagli in merito sono disponibili qui.