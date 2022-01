Il Presidente del paese El Salvador, Nayib Bukele, ha acquistato 15 milioni di dollari di Bitcoin. Esattamente sono 410 i BTC acquistati venerdì da Bukele come ha scritto in un tweet. L’acquisto è avvenuto con la valuta di scambio al punto più basso degli ultimi mesi.

Non è la prima volta che il Presidente Bukele acquista bitcoin. Infatti, durante il crollo dell’asset di settembre, aveva acquistato altri BTC. Inoltre, nel suo tweet carico di emoji, scrive che il paese ha acquistato la criptovaluta “davvero a un buon prezzo”.

El Salvador primo paese ad adottare bitcoin come moneta a corso legale

A settembre, El Salvador è diventato il primo paese ad adottare bitcoin come moneta a corso legale. Per farlo ha istituito bancomat bitcoin e richiesto alle aziende di accettare la criptovaluta. Bukele in seguito si è impegnato a costruire una Bitcoin City esentasse sulla costa salvadoregna. Il dollaro americano è l’altra valuta ufficiale di El Salvador.

Come riferito da Bloomberg, con l’acquisto di venerdì, le partecipazioni totali di El Salvador sono circa 1.800 bitcoin, attualmente del valore di circa $ 66 milioni.

Se l’adozione di bitcoin come valuta cambia in meglio l’economia di El Salvador, “è finita per la FIAT”, ha twittato Bukele, che si descrive come “CEO di El Salvador” nella sua bio di Twitter.

L’adozione del bitcoin da parte di El Salvador come moneta a corso legale, ha reso Bukele un eroe nella comunità delle criptovalute. Tuttavia il Presidente sta riscontrando anche diversi problemi. Oltre a manifestazioni e proteste El Salvador sta cercando un prestito di 1,3 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale, che lo aveva messo in guardia contro l’adozione del bitcoin come valuta nazionale.

Il valore del bitcoin ha continuato a diminuire dopo l’annuncio di Bukele, raggiungendo un minimo di $ 35.422, in calo del 46,72% dal suo massimo storico di $ 68.789,63 di novembre.