WhatsApp: tre funzionalità eccezionali ma nascoste, ecco come sbloccarle

Come tutti ormai ben sanno, WhatsApp risulta forse l’applicazione più interessante in assoluto anche per il numero di download che la gente effettua sistematicamente. Ovviamente ci sono anche tantissime funzionalità che vanno ben oltre la semplice messaggistica, la quale oggi è composta da tanti fattori interessanti. Uno su tutti potrebbe essere certamente quello della grande versatilità o del modo di restare sicuri e discreti.

Proprio per questo motivo gli utenti sono continuamente alla ricerca di quelle funzionalità che purtroppo WhatsApp non renderà mai disponibili. Alcune di queste possono essere utilizzate direttamente scaricandole dal web, sotto forma di applicazioni di terze parti. Ce ne sono due o tre che di certo potrebbero tornarvi utili.

WhatsApp: queste funzionalità cambiano l’intera scena, ecco cosa potete fare scaricando le applicazioni

La prima funzione che tutti cercano ma che nessuno sa come ottenere, è quella che vi permetterà di spiare le persone su WhatsApp nei loro movimenti. Il titolo dell’applicazione che dovete scaricare dal web è Whats Tracker, ma sia ben chiaro: non vi permetterà di scoprire le conversazioni altrui. Quello che potrete fare scaricando questa applicazione sarà sapere con precisione l’orario di entrata e l’orario di uscita dalla chat di ogni persona che scegliete di monitorare.

Seguono poi Unseen e WAMR. Se da un lato la prima permette a tutti di passare in osservati intercettando i messaggi di WhatsApp e consentendo a tutti di leggerli al di fuori, senza aggiornare neanche l’ultimo accesso, l’altra consente di recuperare i messaggi eliminati. In questo caso tutte le notifiche saranno memorizzate con il relativo contenuto, per cui se troverete in chat dei messaggi cancellati, potrete risalirvi tranquillamente.