Le cronache quotidiane ci raccontano di tradimenti sempre più frequenti su WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea rappresenta quel luogo virtuale dove è sempre possibile effettuare nuovi incontri e conoscere nuove persone. Capita sempre più spesso che i legami di coppia siano messi in discussione proprio tra una conversazione e l’altra.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Gli utenti di WhatsApp nel corso di questi ultimi mesi si sono attrezzati. In caso di sospetti di tradimento, gli iscritti della chat si affidano spesso alla lettura delle conversazioni del proprio partner per scoprire dettagli e prove.

Questa soluzione, seppure in alcuni casi molto utile, non è sempre garanzia di risultati. Spesso e volentieri, infatti, coloro che hanno qualcosa da nascondere su WhatsApp tendono ad eliminare ogni contenuto sospetto per non alimentare nemmeno il minimo dubbio.

In questa circostanza, gli utenti di WhatsApp hanno la possibilità di utilizzare un secondo metodo. Il metodo che pochi conoscono, ma che rappresenta una soluzione vantaggiosa, è garantito da WhatsApp Web.

Per mezzo dell’estensione desktop gli utenti possono accedere alle conversazioni del proprio partner creando una copia di tutte le conversazioni su un pc. Come noto, infatti, WhatsApp Web prevede la sincronizzazione dei messaggi da dispositivo mobile a dispositivo fisso.

Gli utenti possono effettuare la sincronizzazione, scegliendo tale opzione nel menù Impostazioni del profilo del partner. Basterà quindi avere pieno possesso del dispositivo altrui per mettere in pratica tale stratagemma. Con questa tecnica, ulteriore vantaggio, le chat saranno anche aggiornate in tempo reale sul dispositivo fisso.