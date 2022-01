Oggi vedremo insieme come è possibile guadagnare semplicemente camminando.

Questo è possibile grazie all’app WeWard Ciò consente la possibilità di ricevere l’equivalente di una camminata direttamente sul conto corrente bancario. Ma non solo, è anche possibile ricevere premi e trasformarli in donazioni in beneficenza, ma anche buoni sconto, coupon, regali e promozioni.

Lo scopo di questa app, infatti, è combattere la sedentarietà e incoraggiare le persone a fare 10.000 passi ogni giorno. Questo è il numero di passaggi consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per mantenerti in forma.

Per utilizzare questa app, devi prima scaricarla da Google Play o dall’Apple Store. Una volta completata questa procedura, il tuo smartphone fungerà da contapassi file. A questo punto è possibile conquistare livelli e ottenere Wards.

Nel dettaglio, il primo livello è di 1500 passi e permette di guadagnare 1 ward. Il secondo livello è impostato su 3000 passi e ti permette di guadagnare 3 wards. Se invece fai 20.000 passi al giorno, puoi guadagnare 25 wards.

Come funziona il sistema a premio e le ricompense

C’è anche una serie completa di obiettivi aggiuntivi, come quelli che indicano le calorie bruciate e la distanza percorsa.

Come accennato in precedenza, grazie a questa applicazione è possibile ricevere premi, convertirli in donazioni a enti di beneficenza, oppure ricevere buoni sconto, buoni, regali e promozioni. Ma quanto si guadagna? C’è da sottolineare che grazie ai guadagni di WeWard non sarà possibile diventare ricchi.

Tuttavia, allo stesso tempo ti consente di ottenere entrate aggiuntive semplicemente camminando. Quindi, il giusto binomio per chi vuole guadagnare e allo stesso tempo avere a cuore il proprio benessere. Entrando nel dettaglio, come riportato dalla rivista FQ, grazie a questa applicazione è possibile guadagnare 12 centesimi per livello ogni 20.000 passi.

Ma non solo, se qualcuno si iscrive con il tuo codice amico, puoi guadagnare 50 centesimi. Inoltre grazie a questa applicazione è possibile ricevere premi o rispondere a sondaggi, in alternativa si puo’ guadagnare anche visualizzando annunci pubblicitari.