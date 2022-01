La condivisione delle truffe per i principali istituti bancari in Italia rappresenta ancora un pericolo non trascurabile della rete. Molti clienti con conto corrente operativo presso Unicredit nelle ultime settimane hanno segnalato una serie di tentativi di phishing, messi in atto dai soliti cybercriminali della rete.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

La tecnica degli hacker per gli istituti bancari si conferma quella solita. I malintenzionati si fingono parte del servizio commerciale di Unicredit ed arrivano a contattare gli utenti con SMS o con mail fasulle in cui si paventano comunicazioni altrettanto finte tra l’accredito di ingenti somme su conto corrente o la chiusura unilaterale del conto.

I malintenzionati del web cercano di raggiungere i clienti Unicredit, con la speranza di indirizzare i lettori su un link in allegato ai messaggi. Questa tecnica sta producendo non pochi danni nei confronti di tutti coloro che hanno un piano operativo presso la popolare banca.

I clienti che cadono nella trappola di queste comunicazioni e che cliccano sui link possono condividere in automatico tutte le informazioni riservate. Il pericolo maggiore per i clienti Unicredit, in questo caso, è la potenziale condivisione dei dati per l’home banking. Già tanti clienti nelle precedenti settimane, dopo la condivisione delle informazioni home banking, hanno denunciato la perdita di migliaia di euro in pochi secondi.

In secondo luogo, sempre i clienti di Unicredit devono fare attenzione anche ad altre conseguenze non poco rilevanti, come l’attivazione sempre in automatico di servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre.