Anche in questi ultimi giorni del mese di Gennaio continuano le grandi tariffe legate alla telefonia mobile. La sfida tra TIM, Vodafone, Iliad e WindTre prosegue quindi incessante anche nel mese iniziale del 2022. Le proposte per gli utenti assicurano sempre consumi senza limiti con prezzi da vero e proprio ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: grandi occasioni di Natale

La prima iniziativa per tutti i clienti che intendono modificare il loro operatore è la TIM Wonder. Questa promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo mensile previsto per gli utenti sarà di 7,99 euro ogni mese.

Vodafone ha una risposta pronta rispetto alla tariffa di TIM grazie alla ricaricabile Special 100 Giga. Questa ricaricabile conferma il suo pacchetto standard con chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Per il prezzo mensile, il costo fissato è di 9,99 euro al mese.

La risposta di Iliad rispetto a TIM e Vodafone è rappresentata dalla promozione Giga 120. Tutti i nuovi utenti del gestore francese avranno la possibilità di attivare un pacchetto con consumi infiniti per le telefonate e gli SMS con 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo mensile è pari a 9,99 euro.

Altra soluzione vantaggiosa per i clienti che modificano operatore è rappresentata dalla tariffa WindTre Star+. Il pacchetto di questa promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga internet al costo di 7,99 euro al mese.