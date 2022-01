Gli utenti Steam da oggi potranno usufruire di due nuovi giochi gratuiti da riscattare, grazie a una nuova offerta a cui si potrà accedere senza dover spendere un centesimo.

Per un tempo limitato, i giocatori PC potranno scaricare e aggiungere ai propri account Company of Heroes 2 e Endless Space Collection, grazie ad una promozione inaugurata da SEGA.

Per riscattarli non sarà quindi necessario andare su Steam, poiché non fanno parte delle offerte settimanali inaugurate dallo store di Valve, ma sarà necessario registrarsi su un apposito sito e collegare ad esso il proprio account Steam.

In effetti, sarà necessario disporre di un account su Games2Gether.com, una piattaforma progettata da Amplitude Studios con l’intento di aiutare i creatori a rimanere in contatto con i propri fan, consentendo loro di seguire da vicino lo sviluppo di un videogioco per fornire feedback.

Per incoraggiare i giocatori a utilizzare la piattaforma, SEGA ha quindi deciso di offrire in regalo Company of Heroes 2 e Endless Space Collection a tutti gli utenti che vorranno registrarsi e sincronizzare il proprio account Steam.

Si tratta quindi di regali imperdibili per gli appassionati di giochi strategici: la promozione consentirà di accedere a questi titoli molto apprezzati senza dover spendere un centesimo o svolgere operazioni particolarmente complicate.

Ecco come riscattare i giochi gratuiti

Ti basterà andare su Games2Gether cliccando qui e creare un nuovo account: a quel punto, ti basterà accedere alla sezione dedicata alle ricompense e riscattare gratuitamente i due giochi, dopo aver opportunamente collegato anche il tuo profilo Steam.

I titoli verranno automaticamente aggiunti al tuo account e potrai scaricarli gratuitamente subito sul tuo PC: ti consigliamo quindi di non perdere questa occasione fintanto che rimane valida.

Riscattare gratuitamente questi nuovi giochi consentirà di ampliare il proprio catalogo in attesa del lancio di Steam Deck, la piattaforma ibrida che non dovrebbe più essere rimandata.

Per questo Valve ha iniziato a testare moltissimi giochi, iniziando anche a svelare l’elenco con i primi titoli, in altre parole, pienamente compatibili con Steam Deck.