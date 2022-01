Il consumo degli show sudcoreani è cresciuto rapidamente negli ultimi dieci anni, e in particolare e’ aumentato l’interesse per i K-Drama. Netflix ha compiuto un enorme sforzo per procurarsi alcuni dei migliori e più recenti K-Drama disponibili, diventando uno dei migliori servizi di streaming per i contenuti relativi a questa categoria. L’aggiunta dell’adattamento coreano di La Casa di Carta non fa che aumentare il valore della libreria.

A dirigere la serie ci sarà Kim Hong-sun, che ha già lavorato a K-Drama come Voice e The Guest. Lo sceneggiatore della serie originale Netflix My Holo Love, Ryu Yong-jae, sarà lo sceneggiatore del prossimo adattamento. La produzione della serie sarà una collaborazione tra BH Entertainment e Content Zium.

Le riprese sono iniziate il 18 settembre 2021, sono durate alcuni mesi prima di concludersi definitivamente il 18 gennaio 2022. La fine delle riprese ha coinciso anche con l’uscita del teaser trailer della serie.

Ora che il drama è in post-produzione, dovremmo essere solo a una manciata di mesi dal completamento.

Quando arriverà sulla piattaforma

Probabilmente mancano ancora mesi a un rilascio ufficiale, tuttavia, prevediamo di saperne di più prima del previsto. Inizialmente si pensava che ci fossero pochissime possibilità di vedere La Casa di Carta versione coreana prima della metà del 2022, ma con la rivelazione del teaser trailer, potremmo non dover aspettare così a lungo dopo tutto. Nel frattempo, ecco svelati i nomi degli attori che faranno parte del cast, e che prenderanno il posto degli attori della stagione originale spagnola.

Cast dell’adattamento coreano

La banda sara’ composta da questi attori: