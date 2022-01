Lo scorso anno la famosissima piattaforma per lo streaming di Serie TV Netflix ci ha deliziati con un nuovo contenuto di stampo coreano, stiamo parlando di Squid Game, la serie basata su giochi mortali che muove una fortissima critica al capitalismo, un contenuto decisamente avvincente e poco convenzionale che ha però riscosso un successo mostruoso, diventando in brevissimo tempo la serie più vista di sempre.

La serie ovviamente una volta conclusasi ha lasciato i fans in hype e speranzosi di vedere arrivare una nuova stagione, Squid Game 2 è effettivamente molto desiderata ed il finale di Squid Game ha lasciato spazio sufficiente per poter imbastire un nuovo contenuto degno di nota, anche il produttore ha sempre mostrato la propria disponibilità per continuare il franchise, si trattava però fino a questo momento sempre e comunque di semplici illazioni, mai nulla di concreto era arrivato per dare una risposta certa alla domanda cardine di tutto il contesto, arriveranno altre stagioni di Squid Game.

La risposta direttamente da Netflix

Durante un’intervista con Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix, durante la quale si parlava del quarto trimestre del 2022, è giunta la domanda diretta in merito il futuro di Squid Game, a cui la risposta è stata decisamente diretta: “Assolutamente! L’universo di Squid Game è appena cominciato”.

Si tratta di un conferma forte in merito la continuazione della serie coreana tanto amata, e non è di certo una sorpresa che l’azienda abbia intenzione di investirci, il successo riscosso dalla prima season obbliga a continuare, scelta che solo un folle non prenderebbe.