Nel mondo attuale lo strumento elettronico più importante a nostra disposizione è senza alcun dubbio lo smartphone, il piccolo device tascabile diventato infatti essenziale all’interno della routine giornaliera più di uno di noi per poter compiere numerose attività, dal postare una foto sui social fino a gestire il nostro conto corrente.

Tutto ciò porta gli smartphone nel tempo a far transitare nelle loro memorie un quantitativo di dati decisamente importante, alcuni dei quali finiscono con l’essere salvati in modo permanente portando ad una lenta e progressiva saturazione del device, il quale finisce con il rallentare e diventare decisamente meno performante, fattore che fulminar ne l’uso rendendolo quasi frustrante.

Se ti dovesse essere resi conto che anche il vostro smartphone è diventato decisamente troppo lento per i vostri gusti, ecco la guida che fa per voi per farlo tornare com’era prima.

Come ripristinare lo smartphone completamente

Innanzitutto prima di procedere spegnete lo Smartphone e rimuovete sim e microSD, dopodiché accendete la nuovamente con la combinazione tasti premuta Power e volume più, in tal modo il device accederà alla recovery menu all’interno del quale, spostandoli con i tasti volume, dovrete selezionare le voci wipe data factory reset e wipe dalvik cache, utilizzando il tasto Power.

Dopodiché, recatevi presso la voce reboot e selezionatela, in tal modo il vostro cellulare si riavvierà e una volta terminato il riavvio noterete che esso sarà tornato ad uno status identico a quello di quando si trovava in confezione, con la conseguente eliminazione di tutte le personalizzazioni precedentemente presenti.