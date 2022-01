Samsung Galaxy S22, S22 Plus ed S22 Ultra saranno presentati ufficialmente il prossimo mese: l’ha confermato il colosso sud coreano con il recente teaser, e le indiscrezioni parlano dell’8 febbraio.

Dunque ormai dell’attesa serie conosciamo pressoché tutto, i rumor, i render e le anticipazioni che ci hanno aiutato a definirne relative schede tecniche e caratteristiche estetiche. Manca solo un dettaglio: il prezzo.

Samsung Galaxy S22: ecco quanto dovrebbero costare in Europa

Sino ad oggi, perché il leaker Roland Quandt, decisamente affidabile in questo campo, ha pubblicato un tweet in cui preannuncia i prezzi dell’intera serie, sottolineando tra l’altro come Covid, crisi delle componenti e inflazione possano aver influito sul posizionamento finale, gonfiandone il valore. Partiamo dal modello base di Galaxy S22 che costerà 846 euro il 8/128 GB, mentre l’8/256 GB costerà 899 euro. Il modello Plus sarà presentato anch’esso con due tagli di memoria, ovvero 8/128 e 8/256 GB che costeranno rispettivamente 1.049 euro e 1.099 euro.

Il modello Plus sarà invece presentato in tre tagli di memoria differenti, 8/128 GB, 128/256 GB e 12/512 GB. I prezzi dovrebbero essere rispettivamente 1.249 euro, 1.349 euro e 1.449 euro. Galaxy S22 e versione Plus dovrebbero costare 30 euro in meno rispetto ai loro predecessori. La variante 12/256GB dell’Ultra viene data a 20 euro in più rispetto ad S21 Ultra, mentre il top gamma da 12/512GB potrebbe costare 10 euro in meno del modello 2021.

C’è tuttavia da tenere conto del fatto che il modello più spinto di Galaxy S21 Ultra mette a disposizione 16GB di RAM, contro i 12GB di S22 Ultra. Una buona notizia, almeno, c’è: rispetto ai prezzi emersi a inizio mese, quelli riportati da Quandt sono leggermente inferiori. All’annuncio ufficiale manca ormai davvero poco: ancora un po’ di pazienza e sapremo tutto.