Gli sconti che MediaWorld ha effettivamente deciso di raccogliere all’interno del proprio volantino, sono assolutamente pazzeschi, i prezzi sono bassi e convenienti, e finalmente ogni utente in Italia sembra avere la possibilità di accedervi senza troppi problemi.

A differenza delle limitazioni imposte da Euronics o similari, in questo caso gli acquisti effettuabili anche tramite il sito ufficiale, sono alla portata di ognuno di noi, sebbene comunque risulti essere necessario pagare le spese di spedizione per l’eventuale consegna presso il luogo di residenza. I prodotti sono tutti distribuiti no brand, se parliamo di smartphone, e con anche la garanzia di 24 mesi alle loro spalle.

MediaWorld inarrestabile con prezzi assurdi per tutti

Dall’e-commerce di MediaWorld notiamo la presenza di un numero molto elevato di smarpthone di fascia altissima, tra i quali spiccano chiaramente soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Pro, il migliore di Oppo del 2021, oggi acquistabile a 749 euro, affiancato dal fratello Galaxy S21, il più richiesto della line-up di Samsung, il cui prezzo finale si aggira sui 699 euro. Per quanto riguarda il sistema operativo iOS, spicca chiaramente l’Apple iPhone 12, disponibile a soli 780 euro.

Sono altresì presenti alcuni modelli molto più economici ugualmente interessanti, quali possono essere Oppo A94 o Xiaomi Mi 11T, solamente per citarne alcuni, con il pregio di essere riusciti a lanciare il Galaxy S20 FE, al prezzo di 379 euro. Tutte le altre offerte del volantino sono racchiuse direttamente a questo link.