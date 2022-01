Il 2022 di Iliad sarà l’anno decisivo per gli investimenti nel campo della telefonia mobile. Il provider continuerà a puntare molto sulla sua offerta commerciale, anche grazie al ritorno della tariffa Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet con le reti del 5G.

Iliad, lle tappe per un futuro addio del 3G

Tra le principali novità di questa proposta di Iliad c’è proprio il servizio 5G. A differenza di altri operatori attivi in Italia, il gestore francese assicura questo servizio a costo zero senza alcuna componente aggiuntiva rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Nel corso del 2022, Iliad andrà ad ampliare sempre di più la sua copertura per il 5G, con l’estensione delle città ora raggiunte. Gli sviluppi sempre più interessanti relativi al 5G porteranno però anche ad una serie di conseguenze. Il gestore francese, ad esempio, nelle settimane a venire potrebbe dare il via al suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

La presenza del 5G dovrebbe coincidere proprio con un progressivo addio alle reti 3G. Il gestore francese, in tal senso, dovrebbe seguire una via già seguita da altri gestori come TIM e Vodafone. Le tempistiche però di Iliad rispetto agli altri gestori attivi in Italia dovrebbero essere diversi. Anche se la compagnia ha confermato l’intenzione di puntare sempre di più sul 5G, l’addio al 3G sarà una realtà solo quando sarò raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per il 4G.