Il noto colosso Google ha già annunciato ufficialmente i suoi nuovi flagship, ovvero i Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Ora, però, manca all’appello il suo nuovo smartphone per così dire “economico”. Stiamo parlando del prossimo Google Pixel 6a, erede del precedente Google Pixel 5a. Nel corso delle ultime ore, è trapelata qualche nuova informazione riguardo al suo debito ufficiale.

Google Pixel 6a: il suo debutto potrebbe avvenire a maggio

Il precedente medio di gamma di casa Google è stato annunciato ufficialmente sul mercato ad agosto 2021. A quanto pare, però, non sarà così per il suo successore. Come già accennato, infatti, in queste ore sono emersi nuovi dettagli circa il debutto ufficiale del nuovo Google Pixel 6a.

Nello specifico, sembra che il nuovo dispositivo dell’azienda debutterà ufficialmente durante la prossima conferenza I/O di Google, che si tiene solitamente durante il mese di maggio. Se sarà effettivamente così, si tratterà dunque di un debutto leggermente anticipato rispetto a quello del precedente modello.

Per il momento, però, non abbiamo molte informazioni riguardo a una possibile scheda tecnica e al sui possibile design. Il suo predecessore, ovvero il Google Pixel 5a, monta uno schermo con tecnologia OLED mentre il processore è lo Snapdragon 765G. Per questo motivo, è quasi certo che anche il nuovo Pixel avrà uno schermo con questa tecnologia. Per quanto riguarda le performance, invece, non sappiamo se questa volta Google deciderà di adottare ancora un SoC di Qualcomm o se opterà invece per uno dei suoi ultimi processori Google Tensor.