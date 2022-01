Entro il 2024 il colosso di Mountain View sarà pronto a rilasciare sul mercato il suo primo visore per la realtà mista. A dare la notizia è The Verge, secondo cui Google impiegherà ancora qualche anno per la messa a punto definitiva del suo dispositivo pur essendo già a lavoro sulla sue realizzazione. Apple, il cui visore per la realtà aumentata e virtuale dovrebbe debuttare entro il prossimo anno, nel giro di poco tempo dovrà quindi affrontare un rivale che potrebbe non essere facile da stroncare.

Google: il primo visore per la realtà aumentata del colosso arriverà tra due anni!

La realtà aumentata è ormai il settore sul quale i principali colossi tendono a soffermarsi al fine di conquistare il primato. Attualmente è Meta ad ottenere un posto di rilievo con il suo Metaverso ma aziende come Apple e Google non si dimostrano incapaci di tenere il passo, anzi. Il colosso di Cupertino ormai da parecchi anni deposita brevetti riguardanti gli attesissimi Apple Glass dimostrando quelle che sarebbero le sue capacità e già il prossimo anno potrebbe procedere con il lancio del suo primo visore per la realtà mista. Google, invece, secondo alcune voci, potrebbe essere già a lavoro su un visore per la realtà aumentata il cui lancio avverrà nel 2024.

Il visore sviluppato da Google è ancora del tutto ignoto ma sono già emerse alcune indiscrezioni circa la presenza di un processore interamente realizzato dall’azienda proprietaria. I dettagli scarseggiano ma i mesi a venire potrebbero essere portatori di indizi interessanti.