Expert riprende quanto di buono aveva lanciato nello scorso periodo, proponendo ai consumatori finali un risparmio importante sull’acquisto di smartphone, o di tecnologia generale. I prezzi bassi favoriscono la compravendita praticamente ovunque, con alle spalle anche qualche piccola chicca da non trascurare.

Prima di tutto è bene sapere che gli stessi prezzi sono validi anche sul sito ufficiale, ciò sta a significare che tutti possono acquistare dal divano di casa, richiedendo la consegna a pagamento al domicilio indicato. Nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Expert: offerte ed occasioni mai viste a prezzi da saldo

Expert fa impazzire tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, data infatti la presenza di numerose occasioni con prezzi non superiori ai 429 euro. Tra questi troviamo infatti Oppo Reno6, in vendita proprio a 429 euro, passando anche per i più economici Galaxy S20 FE, disponibili a 399 euro, oppure Huawei Nova 9, Wiko Y52, Galaxy A52s e Motorola Moto E40.

Il migliore della selezione di Expert è indubbiamente Galaxy S21 FE, un top di gamma assoluto da acquistare con un esborso finale di 699 euro. Tutte le altre informazioni in merito al volantino discusso nel nostro articolo, sono rimandate direttamente al sito ufficiale, che potete trovare direttamente al seguente link.