Euronics avvicina il più possibile il range delle proprie offerte alle richieste dei consumatori nazionali, con il lancio di una campagna promozionale in grado di spaziare sia nella telefonia mobile, che nel mondo dell’elettronica in generale.

Il risparmio è di quelli importanti, almeno sulla maggior parte dei prodotti attualmente inclusi all’interno del volantino. Coloro che vorranno effettivamente procedere all’acquisto, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi fisicamente in negozio, senza limitare la scelta a singoli punti vendita o soci di appartenenza.

Euronics da impazzire: nuovi sconti e prezzi ai minimi

Euronics propone al consumatore finale una nuova serie di sconti molto interessanti, tutti con prezzi bassissimi ed in grado comunque di coinvolgere un numero sempre crescente di prodotti di fascia alta. Le occasioni non mancano assolutamente, ad esempio risultano essere disponibili Galaxy S21 FE a 699 euro, come anche Apple iPhone 13, l’ultimo modello della serie dell’azienda di Cupertino, da acquistare a 899 euro.

Volendo invece ridurre la spesa sotto i 329 euro, ecco arrivare Motorola Edge 20 (anche nelle varianti Lite e Pro), Wiko Y52, Wiko Y82, Oppo A94, Oppo A54s, Wiko Power U20, Oppo A53s e similari. I prezzi sono decisamente convenienti, se pensate che tutti i seguenti modelli risultano essere acquistabili a non più di 329 euro. Le proposte del volantino non terminano qui, scorrendo il link che trovate qui, potrete scoprire anche le altre offerte legate a categorie merceologiche completamente differenti.