Risparmiare con Esselunga potrebbe davvero essere semplicissimo, grazie sopratutto alla presenza di una campagna promozionale decisamente in grado di convincere con prezzi alla portata, e sconti importanti sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il volantino risolve ogni dubbio in termini di disponibilità sul territorio, dovete infatti sapere che gli acquisti possono essere completati solo recandosi personalmente in negozio, senza alcuna variazione o differenza territoriale. In parallelo, i singoli prodotti vengono commercializzati con una comodissima garanzia di 24 mesi, la quale è fondamentale per coprire gli eventuali difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali che l’utente potrebbe effettivamente causare.

Esselunga show: prezzi ai minimi storici su tanti prodotti

Esselunga spinge gli utenti a risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto, anche di smartphone di fascia alta, con la presenza di ottime riduzioni di prezzo applicate su modelli dall’elevato interesse generale.

Il dispositivo maggiormente interessante dell’intero volantino è sicuramente lo Xiaomi Mi 11 Lite, un modello che non necessita assolutamente di presentazioni, se considerate costare soli 319 euro, e nello stesso tempo riservare l’accesso a prestazioni di ottimo livello, display AMOLED e fotocamera principale da 64 megapixel.

Tutte le altre offerte della campagna sono raggiungibili a cifre inferiori, e coinvolgono ad esempio il Galaxy A03s, disponibile a 130 euro, naturalmente con prestazioni minori rispetto al precedente. Se volete continuare a scoprire l’ottimo volantino Esselunga, dovete assolutamente ricorrere all’apertura del link diretto al sito ufficiale.