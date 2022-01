La spesa da Coop e Ipercoop non poteva essere migliore, nell’ultimo periodo il volantino sta riservando piacevolissime sorprese per tutti gli utenti che vogliono recarsi in negozio, ed avere la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

La campagna, infatti, apre le porte dei negozi ad un numero imprecisato di consumatori, data l’ampia disponibilità sul territorio nazionale, con l’estensione ad ogni singolo punto vendita, senza differenze particolari in merito ai soci di appartenenza o similari. Gli acquisti potranno anche essere effettuati con rateizzazione senza interessi, al netto del superamento della soglia minima di spesa dei 199 euro.

Coop e Ipercoop: offerte su smartphone e tecnologia

Coop e Ipercoop sono letteralmente impazzite nel tentativo di accorciare le distanze nei confronti dei principali rivenditori, nel periodo hanno ridotto di molto i prezzi di vendita di alcuni smartphone di fascia bassa, raggiungendo livelli inimmaginabili fino a poco tempo.

Il modello di cui consigliamo caldamente l’acquisto è sicuramente il Samsung Galaxy A12, viene commercializzato a soli 149 euro, ed è da consigliare sicuramente per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, rispetto alle prestazioni generali, anche fotografiche, e l’interfaccia utente proprietaria dell’azienda sudcoreana. Le alternative sono decisamente più economiche, pensate infatti che è possibile acquistare ZTE Blade A31, a soli 69 euro, ma anche uno Xiaomi Redmi 9AT, con un esborso finale pari a 99 euro. Queste sono le proposte più interessanti, tuttavia il volantino Coop e Ipercoop non si ferma qui, se volete approfondirlo dovete collegarvi premendo questo link.