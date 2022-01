La categoria di prodotti più richiesta in assoluto, almeno al momento, è sempre quella degli smartphone, sono davvero moltissimi gli utenti che periodicamente si mettono alla ricerca di un nuovo modello, per sostituire quello di cui sono in possesso. Da Carrefour si possono scovare ottime riduzioni di prezzo, con alcuni sconti da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il volantino non si allontana troppo da quanto avevamo già visto ed apprezzato in passato, in altre parole è bene sapere che tutte le cifre indicate nell’articolo sono disponibili solo in negozio, senza vincoli territoriali. Coloro che andranno a spendere più di 199 euro, potranno effettivamente richiedere il Tasso Zero, il quale prevede comunque la rateizzazione senza interessi con pagamento diretto, ed automatico, tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: scoprite le nuove offerte più pazze

La spesa da Carrefour è davvero ridotta ai minimi termini, grazie alla presenza di prezzi abbordabili per tutti gli utenti, e la possibilità di accedere a prodotti appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile. Il modello di punta dell’intera campagna, è sicuramente lo Xiaomi Mi 11 Lite, un terminale commercializzato nel corso del 2021, e comunque impreziosito da buonissime specifiche tecniche generali, nonché un prezzo finale pari a soli 339 euro.

Volendo invece spendere meno di 200 euro, le occasioni non mancano ugualmente, sono infatti inclusi nel volantino prodotti del calibro di Galaxy A03s, Motorola G50, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A54 o anche TCL 205. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordate di aprire il seguente link.