L’azienda Astron Aerospace ha presentato recentemente i suoi progressi riguardo l’Astron Omega 1. È un motore innovativo che promette di rivoluzionare il settore automobilistico, aerospaziale, marittimo e delle energie alternative.

L’azienda dichiara che grazie alla tecnologia con cui è progettato, l’Astron Omega 1 può essere in grado di volare attraverso uno stormo di uccelli, cenere vulcanica, e sabbia senza perdere un colpo. La mission dell’azienda è quella di cambiare in meglio il mondo in cui viviamo.

Prestazioni e design del nuovo motore Astron Omega 1

Il propulsore di casa Astron Aerospace ha un’efficienza invidiabile, emissioni basse e un rapporto peso/potenza senza rivali. Infatti il motore è in grado di erogare una potenza pari a 160 CV e pesa soltanto 15,9 Kg. La sua coppia è di ben 23,5 kgm e molto interessante è il range degli RPM (numero di giri al minuto) che va da un minimo di circa 1000 giri/min ad un massimo che può superare i 25.000 giri/min. Questo motore è in grado di funzionare con una vasta varietà di combustibili.

L’Astron Omega 1 è più potente, più leggero, efficiente e più semplice di un qualsiasi motore a turbina.

Quindi a parità di “cilindrata” rispetto ad un motore a turbina, il propulsore della Astron Aerospace ha minori vibrazioni, meno rumone, minori consumi e una risposta più immediata di accelerazione. Gli studi su questo propulsore termico sono a uno stadio molto avanzato e l’azienda dichiara che il motore è già in grado di funzionare.

La semplicità del design, dichiara la casa produttrice, gli consente di funzionare con all’incirca lo stesso numero di parti interne di un tipico motore monocilindrico di un tagliaerba.