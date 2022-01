L’ultima offerta lanciata dal gestore WindTre è a dir poco spiazzante. A soli 3,99 euro al mese, i clienti interessati ricevono l’opportunità di usufruire di minuti per le chiamate e Giga per la navigazione illimitati. La tariffa in questione è la nuova WindTre MIA Unlimited x Super Fibra, ma non tutti hanno l’opportunità di richiederla!

Passa a WindTre con la nuova offerta MIA Unlimited x Super Fibra!

La nuova tariffa WindTre MIA Unlimited x Super Fibra non è rivolta a tutti i nuovi clienti. L’attivazione potrà essere effettuata esclusivamente dai già clienti WindTre di rete fissa che riceveranno l’apposito SMS da parte del gestore. I fortunati avranno la possibilità di richiedere una nuova SIM e di procedere con l’attivazione dell’offerta MIA Unlimited x Super Fibra, che garantirà ogni mese la possibilità di usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Il costo di rinnovo dell’offerta sarà soggetto a variazioni. Il gestore proporrà la tariffa a costi differenti per ogni cliente ma alcuni avranno la possibilità di ottenerla a un costo decisamente irrisorio, pari a soli 3,99 euro al mese.

L’operatore contatterà personalmente i clienti selezionati dando modo di procedere con l’attivazione della tariffa entro e non oltre il 21 febbraio, ma ciò non esclude l’arrivo di proroghe alla scadenza. Si ricorda che sarà fondamentale essere già clienti di rete fissa per essere contattati dal gestore e che la nuova SIM dovrà essere richiesta dallo stesso intestatario della rete fissa.