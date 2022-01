Vodafone: nuove offerte nel fine settimana con 100GB ma solo per pochi

La trafila di Vodafone per diventare il primo gestore del mondo mobile non è stata di certo semplice. Proprio per questo motivo il provider non vuole abbandonare la sua comfort zone.

Ciò non sarà facile visto che gli altri gestori gli hanno portato via moltissimi utenti, ma ecco tornare alcune offerte per far sì che questi ci ripensino.

Vodafone: lanciate ufficialmente le migliori offerte per recuperare utenti, ecco l’elenco

Le offerte qui in basso sono solo per coloro che hanno la fortuna di essere contattati direttamente da Vodafone. Ecco l’elenco al completo:

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited