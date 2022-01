Gli aumenti di prezzo di questa parte iniziale dell’anno non riguardano soltanto le bollette o i carburanti. I costi per gli italiani sono previsti anche nella telefonia mobile. Vodafone, ad esempio, già da alcune settimane ha deciso di modificare i listini per la sua tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, anche per Special 50 Giga arrivano i rincari

I clienti che hanno attivato la Special 50 Giga nelle precedenti settimane si trovano ora a pagare un piccolo extra ogni mese. Ricordiamo che questa tariffa è prevista a listino dal gestore per coloro che effettuano la portabilità del numero da altro gestore.

Il prezzo extra per i vecchi abbonati di Vodafone con Special 50 Giga è di 2 euro ogni trenta giorni. Ciò significa che i clienti pagheranno 9,99 euro in caso di precedenti listino fissato a 7,99 euro. Il prezzo mensile sale a 8,99 euro con la tariffa precedente fissata a 6,99 euro.

Al netto di questi rincari sui costi mensili, Vodafone non ha previsto alcun genere di compensazione per le soglie di consumo. Il pacchetto della ricaricabile è quindi confermato e prevede sempre chiamate illimitate verso tutti i numeri, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet, anche con le linee del 4G.

Se per i vecchi clienti di Special 50 Giga c’è una notizia amara, c’è una sorpresa prevista per i nuovi clienti. A coloro che attivano ex novo una SIM Vodafone ha riservato la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi. Per la Special 50 Giga così come per le promozioni low cost del provider non sono quindi previste rimodulazioni nel primo semestre di abbonamento.