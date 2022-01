Unieuro avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, con il lancio di una campagna promozionale decisamente invidiabile, tutti i prezzi sono bassi ed appaiono sin da subito alla portata di un numero infinitamente grande di consumatori.

L’accesso alle offerte discusse nel nostro articolo, come sempre accade parlando di Unieuro, risulta essere il più ampio possibile. In altre parole, gli acquisti possono essere completati alla stessa stregua recandosi in negozio, che affidandosi direttamente all’e-commerce della stessa azienda, il quale prevede la possibilità di fruire della spedizione gratuita per ogni acquisto il cui valore superi i 49 euro.

Unieuro: quanti sconti e che prezzi bassissimi

Unieuro si prende gioco di Esselunga e delle altre pretendenti, con una campagna promozionale Fuoritutto dal grandissimo potenziale. Al suo interno si possono scovare offerte per tutti i gusti, dai top di gamma assoluti, sino ai modelli decisamente più economici. I migliori in circolazione sono chiaramente rappresentati dalla coppia Samsung Galaxy S21 FE, disponibile nel periodo a soli 699 euro, come anche Galaxy S21 Ultra 5G, il più interessante della lineup del 2021, oggi finalmente acquistabile con un esborso che sfiora di poco i 1000 euro.

Le altre occasioni del volantino sono tutte legate alla fascia intermedia, al di sotto dei 400 euro, con inclusi Huawei Nova 8i, Galaxy A52, Vivo Y33s, Realme Narzo, realme GT Master Edition, Redmi 10, Xiaomi 11 Lite 5G e altri ancora. Per scoprire e conoscere da vicino i dettagli, andate sul sito ufficiale.