Unicredit colpita da una truffa phishing: i vostri soldi potrebbero sparire

Sarà l'ennesima volta che un inganno utilizza il nome di UniCredit che però cerca in ogni modo di salvaguardare i suoi utenti

Unicredit non c’entra nulla neanche questa volta. Sta girando un messaggio molto strano che sembrerebbe voler salvaguardare gli utenti del nostro gruppo bancario. In realtà l’obiettivo è solo quello di truffar lì, magari senza che questi se ne accorgano neanche.

Unicredit continua a combattere contro le truffe: ecco il nuovo messaggio che sta mettendo gli utenti in pensiero

Questo in basso è il messaggio che dovete assolutamente evitare, o quantomeno trattare con le pinze. Unicredit non c’entra nulla con questo testo, ma a quanto pare sembrerebbe volervi aiutare. Il suo obiettivo è solo ottenere le vostre credenziali d’accesso. Basta semplicemente non cliccare sul link contenuto al suo interno, il quale è stato da noi volutamente omesso.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :