Trony avvicina i prezzi al minimo storico, promettendo ai consumatori la possibilità di accedere ad un numero sempre maggiore di sconti sulla telefonia generale, e non solo. Gli acquisti sono effettuabili ovunque, grazie ad una campagna estesa ad ogni negozio, senza vincoli particolari.

L’unico aspetto da tenere bene in considerazione, riguarda l’impossibilità di fruire dei medesimi sconti sul sito ufficiale, per l’acquisto sarà sempre obbligatorio recarsi fisicamente nel punto vendita. Fatto questo, si aprono porte infinite per il cliente, poiché potrà richiedere la rateizzazione senza interessi (spendendo più di 199 euro), e ricevere anche la solita garanzia della durata complessiva di 2 anni.

Trony: tutte le offerte con i prezzi più bassi

Il volantino che Trony ha recentemente proposto ai consumatori segue un meccanismo molto consolidato, ed ovviamente già visto in passato presso la stessa azienda sul territorio nazionale. L’idea, infatti, è quella di fornire al consumatore uno sconto fisso in relazione al taglio di spesa raggiunto/superato. La riduzione viene applicata allo stesso scontrino, ciò sta a significare che sarà istantanea, non consistente in buoni o rimborsi postumi.

Il cliente, dal canto suo, non deve fare altro che aggiungere al carrello tutto ciò che desidera, e poi recarsi in cassa. Precisamente potrà godere di 30 euro su 300 euro, 1200 euro su 4600, 250 euro su 1200, 100 euro su 600, ma anche 550 euro su 2400. Come è facilmente intuibile, sottolineiamo comunque che le riduzioni non sono cumulabili; i dettagli li potete trovare direttamente qui.