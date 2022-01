TIM non si lascia intimidire dalle offerte commerciali degli altri operatori attivi in Italia nel campo della telefonia mobile. Il gestore non vuole essere da meno ad Iliad, Vodafone e WindTre e rilancia alcune tra le sue più interessanti promozioni low cost con soglie di consumo quasi illimitate.

TIM, due offerte low cost il mese di Gennaio

Nel mese di Gennaio un’occasione da non perdere per tutti coloro che intendono sottoscrivere una nuova SIM è la Gold Pro. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo previsto è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda ricaricabile da non trascurare per i futuri clienti di TIM è la Steel Pro. Questa promozione prevede un ticket altrettanto completo con chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti e 50 Giga per la connessione di rete, sempre con linee 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo, in questo caso, è anche più basso con una tariffa di 6,99 euro ogni trenta giorni.